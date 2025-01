Homem é morto e duas crianças são baleadas em ações criminosas no bairro Pajuçara, em Maracanaú

Duas ocorrências com tiros foram registradas no bairro Pajuçara, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), entre a noite de sábado (11) e a madrugada deste domingo (12). Um homem foi morto em uma ocorrência, enquanto três pessoas - sendo duas crianças e outro homem - ficaram feridas no outro tiroteio. Ninguém foi preso pelos crimes, até a publicação desta matéria.

Um homem de 25 anos foi assassinado a tiros, em via pública, próximo ao Cemitério Nossa Senhora da Conceição, na Pajuçara. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou o crime e informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), investigará o caso.

A vítima tinha passagem pela Polícia por tráfico de drogas. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos da investigação.

Já nesta madrugada, um tiroteio foi registrado próximo ao Campo do Flamenguinho, também na Pajuçara. Segundo a SSPDS, "um homem, de 28 anos, e duas crianças, de sete e nove anos, foram atingidos por disparos de arma de fogo em uma via pública do bairro Pajuçara e socorridos para uma unidade hospitalar".

A Polícia Militar também esteve no local, para realizar as primeiras diligências sobre os suspeitos dos disparos. O crime será investigado pela Delegacia Metropolitana de Maracanaú, da Polícia Civil.

A Secretaria da Segurança Pública destaca que a população pode contribuir com as investigações, com informações que podem ser repassadas para o número 181, o Disque-Denúncia; para o número (85) 3101-0181, pelo qual podem ser enviadas mensagem, áudio, vídeo e fotografia pelo aplicativo WhatsApp; e pelo site do serviço e-denúncia.