Mochila com braços e pernas humanas é encontrada às margens de rodovia no Interior do Ceará

Uma mochila com braços e pernas humanas foi encontrada às margens da BR-222, em Tianguá, no Interior do Ceará, nesta terça-feira (14). A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas ao local e realizaram os primeiros levantamentos, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A ossada humana só poderá ser identificada após a finalização dos trabalhos periciais. O caso foi registrado na tarde desta terça, na altura do quilômetro 326 da BR-222, nas proximidades do assentamento Santa Madalena.

Circunstâncias da morte serão investigadas

Segundo a SSPDS, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) vai investigar a circunstâncias da morte da pessoa. Não se sabe se o material encontrado é uma pessoa do sexo feminino ou masculino.

"A Delegacia Regional de Tianguá está a cargo dos trabalhos investigativos acerca do caso", informou a Pasta.

