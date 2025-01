Policial militar sofre tentativa de homicídio ao sair de casa, em Fortaleza; suspeito é preso

Um homem foi preso após tentar matar a tiros uma policial militar (PM) que saía de casa, no bairro Vila Peri, em Fortaleza, nesse domingo (12). Ela estaria esperando um transporte por aplicativo na rua Gerôncio Mendonça quando foi surpreendida por um suspeito em uma moto, que chegou efetuando disparados contra a agente de segurança.

A PM reagiu e iniciou uma troca de tiros com o criminoso, que fugiu. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a policial não foi atingida. O caso ocorreu pouco depois das 5h e foi registrado por uma câmera de segurança.

Crime é investigado

Após a ação criminosa, equipes dos 6º, 21º e 22º Batalhões da PMCE iniciaram diligências e efetuaram a prisão do homem, além de apreenderem a pistola calibre .40 utilizada contra a PM.

"O homem, que já possuía antecedentes por tráfico de drogas, foi autuado por homicídio doloso – tentativa, na Quinta Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (5ª DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). As circunstâncias do ocorrido estão sendo investigadas", informou a PMCE, em nota.

