Mais de 5,3 mil pessoas presas no Ceará são aprovadas no Encceja PPL 2024 e ganham remição de pena

O Exame Nacional Para Certificação de Competências de Jovens e Adultos na versão para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja PPL) de 2024 resultou em 5.382 internos aprovados no Ceará. Destes, 2.413 ganharam certificados de conclusão e outros 2.969 tiveram atestado de proficiência em pelo menos uma área de conhecimento, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio.

Os participantes aprovados ganham remição de pena de 177 dias para os concludentes do nível fundamental e de 133 dias para o nível médio. No total, 1.530 obtiveram aprovação no Ensino Fundamental e 883 no Médio.

As provas foram aplicadas em 24 unidades prisionais da Região Metropolitana de Fortaleza e do Interior do Ceará no dias 29 e 30 de outubro de 2024.

A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP) pontua que o resultado foi celebrado por internos como André Luiz Lima, que cumpre pena nqa Unidade Prisional Francisco Hélio Viana de Araújo (UP-Pacatuba).



"A educação significa tudo para mim. Não só para mim, mas para todos. Ela representa a possibilidade de transformar a minha vida, e é algo fundamental para todos que buscam um futuro melhor. Eu estou muito feliz por ter essa oportunidade aqui, dentro dessa unidade prisional, de estudar, algo que lá fora eu não estava conseguindo fazer, pois não tinha tempo ou oportunidade", comemora o interno.

Nova chance para internos

O exame é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para que internos que não conseguiram estudar na idade certa ganhem seus certificados na busca por futuras capacitações e ingresso no mercado de trabalho.

"Com 5.382 internos beneficiados, essa iniciativa reafirma o poder transformador da educação, oferecendo a esses cidadãos uma nova chance de reconstruir suas trajetórias e contribuir positivamente para a sociedade. A educação, como direito fundamental, é uma ferramenta essencial para a recuperação e o futuro de todos", pontuou o secretário Mauro Albuquerque, titular SAP.