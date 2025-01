Ex-PM acusado de matar advogado em Fortaleza deve permanecer preso, decide Justiça

O ex-policial militar Glauco Sérgio Soares Bonfim, acusado de participar do assassinato do advogado Francisco Di Angelis Duarte de Morais, deve permanecer preso. A Justiça Estadual rejeitou pedidos da defesa do réu pela revogação da prisão preventiva e pela conversão em prisão domiciliar.

A decisão foi proferida pela 1ª Vara do Júri de Fortaleza, no dia 16 de dezembro do ano passado, e foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) da última quarta-feira (15). O juiz Marcos Aurélio Marques Nogueira entendeu que "a prisão preventiva do acusado Glauco Sérgio ainda se mostra necessária, estando perfeitamente justificada pelos elementos colhidos até então".

De fato, a gravidade concreta da conduta imputada, aliada à periculosidade do agente impõem a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública e evitar reiteração delitiva, sendo, portanto, inaplicável medida cautelar alternativa, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública." Marcos Aurélio Marques Nogueira Juiz de Direito, em decisão

O magistrado considerou ainda que não há razões para estender a substituição da prisão preventiva do empresário Ernesto Wladimir Oliveira Barroso (acusado de ser o mandante do crime) por prisão domiciliar, determinada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para o ex-policial militar Glauco Sérgio Soares Bonfim.

A defesa de Glauco Sérgio alegou, nos pedidos feito à Justiça, que o cliente foi diagnosticado com cálculo na vesícula biliar e se encontra na fila de cirurgia do Sistema Único de Saúde (SUS). "É importante destacar que os problemas de saúde que afetam o requerente surgiram após seu encarceramento, havendo a necessidade urgente de cuidados médicos, pois, além do cálculo na vesícula, a saúde do peticionante vem se deteriorando com rapidez, como pode ser observado pela perda de peso constante e significativa desde que foi recolhido ao cárcere", argumentou.

Para a Justiça, "não há nenhuma comprovação efetiva de que referida enfermidade se equipare a condição de debilidade extrema motivada por doença grave, nos termos do que dispõe o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal".

Provas da participação do ex-PM

As investigações da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apontam que um carro e uma roupa, apreendidos com o ex-policial militar Glauco Sérgio Soares Bonfim foram utilizados no assassinato do advogado Francisco Di Angelis Duarte de Morais, 41, em Fortaleza, em maio de 2023.

Outros dois suspeitos de participar do homicídio também foram presos pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no dia 17 de junho daquele ano: o também ex-PM José Luciano Souza de Queiroze o empresário do ramo de saúde e de combustíveis Ernesto Wladimir Oliveira Barroso - apontado como o mandante do crime.

O veículo e as roupas apreendidos com Glauco Sérgio foram encontrados em um imóvel na Rua Norma Guilhon Mitoso, no bairro Paumirim, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, durante cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o ex-PM.

O policial civil que participou do cumprimento dos mandados narrou, no Inquérito Policial, que "a equipe já tinha conhecimento da existência do envolvimento de um veículo Ford Focus, cor prata, placas NUW-4E60, no homicídio investigado, e encontrou o referido veículo estacionado em frente ao apartamento".

"Foram encontradas na sala do apartamento e devidamente arrecadadas peças de roupa (calça jeans, camisa, capa de chuva, capacete e par de tênis) compatíveis com as do indivíduo suspeito do homicídio investigado no inquérito vinculado à medida cautelar em que foram deferidas as buscas", acrescentou.

Os policiais civis ainda apreenderam uma espingarda calibre 22, acompanhada de 8 munições, dentro do carro; e 6 papelotes de pó branco (que veio a ser constatado como cocaína), no imóvel. Em outra residência pertencente a Glauco Bonfim, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, foram apreendidos 6 munições calibre 38 e um estojo deflagrado de munição calibre 380.

Em razão do material ilícito, o suspeito também foi preso em flagrante, indiciado pelo DHPP e denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido e posse de drogas para consumo pessoal.

Os três suspeitos presos foram denunciados pelo Ministério Público pelo homicídio de Francisco Di Angelis e viraram réus na Justiça. Conforme a denúncia, o empresário Ernesto Wladimir teria encomendado a morte do advogado para se vingar de uma extorsão. Os dois ex-PMs teriam sido contratados para cometer o crime, ocorrido no dia 6 de maio de 2023, em Fortaleza.