3 suspeitos de matar advogado na Parquelândia são presos em Fortaleza e RMF; veja detalhes

Foram presos, na manhã deste sábado (17), três suspeitos da morte do advogado Francisco Di Angelis Duarte de Morais, 41 anos, assassinado a tiros enquanto descia do carro, no bairro Parquelância, em Fortaleza. A reportagem apurou que parte da operação de hoje ocorreu em um condomínio de luxo na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) foi realizada nos endereços dos suspeitos em Fortaleza, Caucaia, Eusébio e Aquiraz. Os detidos têm idades de 42, 43 e 51 anos, mas a identidade foi preservada para não comprometer as investigações.

O homicídio aconteceu no dia 6 de maio. Na época, a Polícia Civil do Ceará detalhou que dois homens chegaram até a vítima, em uma motocicleta, e mataram o advogado a tiros.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), um dos presos responde por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.

Ação da Polícia Civil

Durante as buscas, os agentes apreenderam uma arma de fogo, munições, uma pequena quantidade de drogas, celulares e dois veículos.

A operação da PC-CE foi organizada pela 6ª Delegacia de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com participação do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) da PC-CE.

Relembre o caso

O advogado não tinha antecedentes criminais. Ele estava no próprio carro e foi abordado logo após desembarcar do automóvel, em frente a uma residência. Estava ao telefone com uma das irmãs quando aconteceram os disparos.

Francisco Di Angelis chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A vítima deixou esposa, e dois filhos, de seis e três anos.

Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada para coletar indícios que devem auxiliar nas investigações.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE) lamentou a morte do advogado e disse cobrar investigação com “responsabilização dos criminosos neste crime bárbaro”.

OAB-CE “A presidente em exercício e vice-presidente da Ordem cearense, Christiane Leitão, em nome da diretoria da seccional, esteve em contato com o secretário da SSSPDS, Samuel Elânio, e colocou a Ordem cearense à disposição para contribuir com todo o necessário. Além disso, a OAB-CE está criando um Comitê para acompanhamento do caso”

As investigações do caso estavam sendo conduzidas pela 6ª DHPP.