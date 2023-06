Mulheres são presas por furto de água com ligações clandestinas em Sobral

Duas mulheres foram presas em flagrante por furto qualificado após fraudarem hidrômetros residenciais em Sobral. A operação foi conduzida pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), que efetuou uma prisão na tarde de segunda-feira (12) e outra na manhã de quarta-feira (14). As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (16).

Com o apoio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE), os agentes identificaram ligações de água clandestinas em diferentes bairros do município.

A primeira mulher a ser detida foi Tatiana Araújo de Castro, 40 anos, moradora do bairro Belchior. A segunda foi identificada como Hélia Paula Sales Araújo, 38 anos, com residência no bairro Novo Recanto.

Ambas foram conduzidas à Delegacia Municipal de Sobral.

Investigação policial

A operação “Fontes” busca combater o furto de água com as ligações clandestinas no município, assim como identificar suspeitos de furtarem fios elétricos de unidades de tratamento de água do SAAE. As investigações ocorreram em residências nos bairros:

Belchior;

Vila União;

Centro;

Novo Recanto;

Cohab II;

Cidade Pedro Mendes Carneiro;

Disritos de Jordão e Taperuaba.

As ações foram coordenadas pelo Núcleo de Roubos e Furtos (NRF), da Delegacia Municipal de Sobral, com participação operacional de policiais do Núcleo de Investigação Generalista (NIG) e do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas e Armas (NCTDA).