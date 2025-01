Seis planetas do sistema solar vão estar alinhados nesta terça-feira (21); saiba como ver o fenômeno

Janeiro está sendo especial para aqueles que amam reservar um momento do dia para observar o céu. Isso porque seis planetas do sistema solar - Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno - estão atualmente alinhados em torno do Sol. Conhecido como "Alinhamento Planetário", este fenômeno é considerado raro e terá seu ápice nesta terça-feira (21).

Apesar da raridade, alguns planetas que participam do fenômeno poderão ser observados em todo o mundo a olho nu, sem a necessidade de telescópios, com exceção apenas para Urano e Netuno. No Brasil, o evento ficará visível no fim da noite, pouco antes do nascer do sol.

Aos interessados em visualizar o fenômeno, o aplicativo Sky Tonight vai tornar possível indicar o melhor lugar para observar o Alinhamento Planetário desta terça, além localizar qual planeta o usuário estará vendo. A ferramenta mapeia a posição de todos os planetas do sistema solar ao vivo, mas também prevê onde eles vão estar dependendo do dia e horário.

Como saber o horário do Alinhamento?

No Sky Tonight - que está disponível para dispositivos iOS e Android - primeiro abra a sessão de calendário na parte de baixo da tela. A partir daí, vá para a aba Céu, e você verá os esquemas e os horários do crepúsculo para cada dia.

Legenda: A partir do dia, o aplicativo oferece uma sessão com detalhes sobre a posição dos astros no céu de acordo com o horário Foto: Divulgação

Escolha a data desejada e verifique o horário do nascer do sol em sua localização (o horário próximo ao ícone do Sol e a seta para cima). O aplicativo também permite que você aponte a câmera do celular para o céu, permitindo que ele identifique a posição dos planetas e estrelas.

Para isso, basta clicar no ícone azul no canto direito inferior da tela e permitir o acesso da ferramenta à câmera. Depois, aponte o celular para o céu e observe a sobreposição de informações sobre constelações e outros elementos espaciais.

A StarWalk, criadora do Sky Tonight, recomenda aos interessados em vislumbrar o fenômeno que "encontrem um lugar com um céu escuro e sem poluição luminosa e com uma visão desimpedida do horizonte (sem obstáculos como árvores ou construções altas)".

O que é um Alinhamento Planetário?

"Alinhamento Planetário' é um termo usado em astronomia para descrever o momento em que vários planetas se reúnem em uma pequena área do céu. Este evento também pode ser chamado coloquialmente de "parada planetária".

De acordo com a Nasa, esse fenômeno é puramente visual e surge por conta da posição orbital da Terra em torno do Sol. Isso porque, a partir da perspectiva terrestre, os outros planetas são vistos em uma linha imaginária, chamada de "elíptica", o que cria a ilusão de alinhamento.

Mesmo com o ápice acontecendo nesta terça-feira, grande parte do alinhamento ainda pode ser visto por todo o mês de janeiro. E na próxima terça-feira (28), Mercúrio vai se juntar ao fenômeno e poderá ser visto junto dos outros até o fim de fevereiro.

*Sob supervisão da jornalista Mariana Lazari