Nasa anuncia nova abordagem para trazer amostras de Marte pela primeira vez até 2035

“Queremos trazê-las de volta o mais rápido possível para estudá-las em instalações de última geração. O Retorno de Amostras de Marte permitirá que os cientistas entendam a história geológica do planeta e a evolução do clima neste planeta árido onde a vida pode ter existido no passado e lançar luz sobre o sistema solar inicial antes que a vida começasse aqui na Terra. Isso também nos preparará para enviar com segurança os primeiros exploradores humanos a Marte”, disse Nicky Fox, que lidera a Diretoria de Missões Científicas da NASA.