Asteroide de 8 metros se aproxima da Terra e passa a ser monitorado por astrônomos

Um pequeno asteroide de oito metros de diâmetro foi identificado e começou a ser monitorado por astrônomos do projeto Atlas, no Havaí, na quinta-feira (26).Segundo os estudiosos, o trajeto dele é muito próximo à Terra e está seguindo a órbita em torno do Sol. As informações são do portal Uol.

Nomeado por A11gr7A, o asteroide está perto ao ponto de passar pela zona de satélites artificiais, aqueles construídos pelo ser humano.

"É algo muito próximo da superfície da Terra, em termos astronômicos", declarou Marcelo De Cicco, coordenador do projeto Exoss, apoiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.

Apesar de parecer algo preocupante, o pesquisador afirma que o risco do asteroide invadir a atmosfera terrestre é baixo.



Segundo Marcelo, caso o asteroide ultrapasse a atmosfera, ele pode evaporar ou se desintegrar em fragmentos menores: "Aí, eles viram o que a gente chama de meteoritos, que não causariam danos significativos".