Missão de resgate de dois astronautas da Nasa 'presos' no espaço é adiada pela 3ª vez

Foi no dia 5 de junho deste ano que Butch Wilmore e Suni Williams chegaram na Estação Espacial Internacional (ISS) para permanecer apenas por oito dias. No entanto, os astronautas da Nasa estão "presos" na ISS há quase seis meses por problemas técnicos. Nesta semana, mais uma missão de resgate foi adiada, marcando o 3º retorno frustrado.

O último retorno dele estava previsto para fevereiro de 2025. No entanto, eles descobriram que ficarão "presos" no espaço até março de 2025, quase dez meses depois que eles deixaram suas casas. As informações são do portal Daily Mail.

Isso ocorre porque a partida depende da chegada de outra tripulação, para substituir a dupla que aceitou realizar um voo de teste da cápsula Starliner da Boeing.

Ainda há a possibilidade de modificarem a data, em caso de outros imprevistos.

Veja também Ciência Nasa divulga as melhores imagens da Estação Espacial de 2024; confira Ciência Buraco negro supermaciço da Via Láctea talvez não seja tão destrutivo quanto se pensava; entenda

Tentativas frustradas de torno

A previsão era que eles voltariam oito dias depois, ainda em junho, na mesma cápsula. Como a nave apresentou falhas nos propulsores e um vazamento de hélio, os técnicos tentaram fazer os ajustes para eles conseguirem voltar até setembro deste ano.

Porém, a cápsula Starliner retornou vazia para a Terra, marcando o segundo adiamento, para fevereiro de 2025. Agora, receberam a notícia de mais um atraso, com a previsão para voltarem em março. Uma nova cápsula deve ser preparada.

Missão de teste

O astronauta Williams é o comandante da missão, enquanto Wilmore é a engenheira de voo. Eles decolaram da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos, em junho.

O plano era tirar o Starliner da atmosfera, realizar algumas manobras de teste e atracar na ISS para uma estadia de oito dias antes de retornar à Terra na mesma cápsula.

No entanto, as coisas quase imediatamente começaram a dar errado para a cápsula problemática. A nave apresentou falhas nos propulsores e um vazamento de hélio.

Williams e Wilmore conseguiram chegar na ISS em segurança. Porém, a Nasa decidiu que não era seguro para a dupla voltar a bordo do Starliner como planejado originalmente.