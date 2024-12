Nasa divulga as melhores imagens da Estação Espacial de 2024; confira

A Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa) divulgou, nessa quarta-feira (11), as melhores imagens da Estação Espacial capturadas em 2024. Nas fotografias, é possível observar os membros da tripulação realizando diversos experimentos ao longo deste ano.

Entre as centenas de análises feitas, foram realizadas pesquisas humanas, como a produção de células-tronco e demonstrações de ciência e tecnologia relacionadas à Terra.

Na imagem a seguir, a astronauta Loral O'Hara aparece em um estudo sobre como a microgravidade afeta as células que ajudam a formar ossos e reparar tecidos esqueléticos. Os resultados podem ajudar os cientistas a entender os mecanismos moleculares básicos da perda óssea que ocorre durante voos espaciais e do envelhecimento na Terra.

Legenda: A astronauta Loral O'Hara em um estudo de células ósseas dentro do Life Science Glovebox Foto: Reprodução/NASA

A seguir, cristais de lisozima cultivados no espaço após seu retorno à Terra. A partir deles, foi examinado como a microgravidade afeta a produção de vários tipos de cristais com aplicações para pesquisa farmacêutica e desenvolvimento de produtos.

Legenda: Cristais de lisozima cultivados no espaço após seu retorno à Terra Foto: Reprodução/NASA

No registro, a astronauta da Nasa Suni Williams trabalha no StemCellEX-H1, uma tecnologia para produção no espaço de células-tronco humanas que são usadas como terapias para certas doenças do sangue e cânceres. Exise a possibilidade de produzir as células em maior número e com maior qualidade em microgravidade do que atualmente é possível no solo.

Legenda: Tecnologia para produção no espaço de células-tronco humanas usadas como terapias para certas doenças do sangue e cânceres Foto: Reprodução/NASA

A seguir, uma câmera robótica de voo livre está sendo testada pela agência JAXA, para saber se é possível manobrar e navegar autonomamente a bordo da estação espacial para coletar vídeos e imagens. Ter um robô realizando essas tarefas pode liberar tempo da tripulação para outras atividades, incluindo a realização de pesquisas científicas.

Legenda: Câmera robótica de voo livre da JAXA dentro do módulo de laboratório Kibo Foto: Reprodução/NASA

Na imagem, a astronauta da Nasa Jeanette Epps trabalha no BFF-Cardiac, uma investigação que usou o BioFabrication Facility (BFF) para bioimpressão 3D e processamento de tecido cardíaco, mostrado à direita. A bioimpressão em microgravidade produz tecidos de maior qualidade do que aqueles impressos no solo, e esta investigação é um passo em direção à impressão 3D de órgãos para transplantes na Terra.