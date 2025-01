Quando será primeiro eclipse de 2025? Veja calendário de fenômenos astronômicos deste ano

O ano de 2025 terá quatro eclipses, sendo metade deles lunar e o restante solar, mas apenas um será totalmente visível no Brasil. Este será o primeiro fenômeno do tipo deste ano e acontecerá em 14 de março, quando a Lua será totalmente coberta pela umbra (sombra criada pela Terra), resultando em um eclipse lunar total, que criará um disco vermelho-escuro sobre o satélite, conhecido como "Lua de Sangue".

Conforme dados da plataforma Star Walk, o evento está previsto para iniciar à 0h57 (horário de Brasília) e será completamente visível das Américas do Norte e do Sul, e parcialmente da Austrália, do nordeste da Ásia, da África e da Europa. Ele coincidirá ainda com o início da fase cheia do satélite natural da Terra.

No Brasil, apenas a região Norte poderá acompanhar integralmente o fenômeno. No restante das localidades, ele passará a ser visível somente às 2h09, quando entrará na etapa parcial. A fase total do eclipse, quando a Lua ficará completamente coberta, acontecerá às 3h26 e durará cerca 65 minutos, chegando ao fim às 4h31. O evento acabará totalmente às 7h, com o fim da fase de penumbra.

O eclipse seguinte acontecerá em 29 de março e será um solar parcial. Neste tipo, Sol, Lua e Terra não estão exatamente alinhados, então a estrela parece ter apenas uma sombra escura em parte da sua superfície. O fenômeno não será visível no território brasileiro, apenas no leste da América do Norte, no norte da América do Sul, na Europa, no oeste da Rússia, no norte da Ásia e no noroeste da África.

Abaixo, o Diário do Nordeste detalha todos os eventos astronômicos previstos para 2025, conforme a plataforma Star Walk, que usa dados da Nasa e da Sociedade Americana de Meteoros.

Calendário astronômico 2025

Eclipses

14 de março — Eclipse lunar total . Visível nas Américas do Norte e do Sul, na Europa ocidental e na África ocidental.

. Visível nas Américas do Norte e do Sul, na Europa ocidental e na África ocidental. 29 de março — Eclipse solar parcial . Visível no leste da América do Norte, no norte da América do Sul, na Europa, no oeste da Rússia, no norte da Ásia e no noroeste da África.

. Visível no leste da América do Norte, no norte da América do Sul, na Europa, no oeste da Rússia, no norte da Ásia e no noroeste da África. 7 de setembro — Eclipse lunar total . Visível na Europa, na Rússia, na Ásia, na Austrália, na África e na Antártica.

. Visível na Europa, na Rússia, na Ásia, na Austrália, na África e na Antártica. 21 de setembro — Eclipse solar parcial. Visível na Austrália, na Nova Zelândia, na Antártida e na Ilhas do Pacífico.

Superluas

7 de outubro — Superlua e Lua Cheia da Colheita . Satélite estará cerca de 6,6% maior e 13% mais brilhante do que uma Lua Cheia regular.

. Satélite estará cerca de 6,6% maior e 13% mais brilhante do que uma Lua Cheia regular. 5 de novembro — Maior Superlua de 2025 e Lua Cheia do Caçador . Corpo celeste estará 7,9% maior e 16% mais brilhante que o regular.

. Corpo celeste estará 7,9% maior e 16% mais brilhante que o regular. 4 de dezembro — Superlua e Lua Cheia Fria. Satélite estará 7,9% maior e 15% mais brilhante.

Chuvas de meteoros

22 de abril — pico da chuva de meteoros Líridas de Abril. Visível em todos os lugares.

Visível em todos os lugares. 5 e 6 maio — pico da chuva de meteoros Eta-Aquáridas . Visível em todos os lugares.

. Visível em todos os lugares. 30 e 31 de julho — pico da chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul . Visível em todos os lugares.

. Visível em todos os lugares. 11 e 12 de agosto — pico da chuva de meteoros Perseidas . Visível no Hemisfério Norte.

. Visível no Hemisfério Norte. 20 e 21 de outubro — pico da chuva de meteoros Orionídeas . Visível em todos os lugares.

. Visível em todos os lugares. 4 e 5 de novembro — pico da chuva de meteoros Taurídeos do Sul . Visível em todos os lugares.

. Visível em todos os lugares. 11 e 12 de novembro — pico da chuva de meteoros Taurídeos do Norte . Visível em todos os lugares.

. Visível em todos os lugares. 17 e 18 de novembro — pico da chuva de meteoros Leonídeos . Visível em todos os lugares.

. Visível em todos os lugares. 13 e 14 de dezembro — pico da chuva de meteoros Geminídeos . Visível em todos os lugares.

. Visível em todos os lugares. 22 e 23 de dezembro — pico da chuva de meteoros Úrsidas. Visível no Hemisfério Norte.

