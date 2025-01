Primeiros casos de metapneumovírus em 2025 são confirmados em Pernambuco

Os primeiros casos de metapneumovírus humano (HMPV) de 2025 foram confirmados em Pernambuco na última quarta-feira (15). Os dois primeiros casos são de uma bebê de 1 ano e 7 meses e uma criança de 3 anos e 11 meses. Ambas são residentes do Estado, sendo a mais nova de Recife e a mais velha de Jaboatão dos Guararapes.

As amostras foram analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen-PE).

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Pernambuco detalhou que o vírus circula há mais de 20 anos no Brasil, sendo registrado pela primeira vez em 2004. "A ocorrência desse vírus no Estado não é inusitada nem incomum, havendo registros de casos positivos, em maior ou menor magnitude, em anos anteriores, sendo mais intensos em 2016 (15 casos) e em 2022 (27 casos)", detalhou, em nota.

Na maioria dos casos, os pacientes apresentam apenas sintomas leves, apesar do quadro poder evoluir para uma Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag).

Veja também Ceará Vírus HMPV, com alta de casos na China, circula no Ceará e registrou 129 casos em 2024 Ser Saúde China tem surto de HMPV, o metapneumovírus humano, com sintomas semelhantes à Covid-19

Sintomas das pacientes

As duas pacientes positivadas para doença já tiveram alta hospitalar. Elas tiveram: tosse, febre, desconforto respiratório e diarreia.

A SES-PE afirmou que, apesar do aumento dos casos no País, não há necessidade de se preocupar no momento. "Por enquanto, não há aumento de casos que caracterize uma epidemia ou uma pandemia provocada por este vírus”, disse o secretário executivo de Vigilância em Saúde e Atenção Primária, Renan Freitas.

Para evitar a transmissão, é importante:

Usar máscara de proteção facial;

Manter os ambientes bem ventilados;

Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar;

Higienizar as mãos;

Evitar tocar na área dos olhos, nariz ou boca.

O que é o HMPV e quais os sintomas?

O HMPV é um vírus que causa doenças respiratórias como rinite, sinusite, pneumonia e bronquite, e é similar à gripe. Ele foi descoberto pela primeira vez em 2001, conforme artigos científicos.

Os sintomas mais comuns são:

Tosse

Febre

Dor de garganta

Falta de ar

Nariz entupido ou escorrendo

A doença é transmitida em contato direto com alguém infectado ou pelo contato com superfícies contaminadas. O metapneumovírus é mais comum em crianças e pessoas idosas.

Não há vacinas voltadas para prevenção do HMPV, mas a atualização da carteira vacinal para os que têm indicação (vacinas contra Gripe e Covid-19) evita quadros de cocirculação.