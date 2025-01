Quatro acusados por tentar matar policial militar na porta da casa da vítima, em Fortaleza, vão a júri popular

A Justiça decidiu pronunciar quatro acusados de tentar assassinar a tiros um sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE), na porta da casa da vítima, em Fortaleza. Com a decisão, os denunciados devem sentar no banco dos réus e serem julgados por populares que irão compor o Conselho de Sentença.

Francisco Wellington da Silva, Francisco Mateus Cosme da Silva, João Victor Freitas Araújo e Gustavo da Silva Costa são réus pela tentativa de homicídio ocorrida no bairro Granja Lisboa, em setembro de 2023. O alvo da ação criminosa era um parente do agente, que correu do bando e se refugiou na casa da família.

O sargento revidou ao ataque, mas foi atingido e socorrido a uma unidade hospitalar. Os réus também devem responder por integrar organização criminosa. Todos eles foram presos ainda em 2023 e devem continuar encarcerados, conforme a decisão do juiz da 3ª Vara do Júri de Fortaleza, publicada no Diário da Justiça da última quinta-feira (16).

Veja também Segurança Policial militar sofre tentativa de homicídio ao sair de casa, em Fortaleza; suspeito é preso Segurança Ex-policial militar é assassinado a tiros no bairro Pirambu, em Fortaleza

As defesas alegaram nos memoriais finais a ausência de provas suficientes e a desclassificação do crime para lesão corporal. Para o magistrado, há indícios suficientes que apontam a autoria do homicídio, com a qualificadora de motivo torpe.

Ainda não há data para o julgamento acontecer.

COBRANÇA DE DÍVIDA

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), o ataque aconteceu no dia 4 de setembro de 2023, por volta das 19h. O crime teria sido ordenado por Gustavo da Silva, motivado por uma dívida do parente do sargento.

O PM e o verdadeiro alvo da ação moravam no mesmo endereço. O parente do agente chegou a ser ameaçado na rua e, para fugir da agressão, correu para dentro da residência.

O militar estava na calçada do imóvel e impediu a entrada dos acusados: "ambos foram embora e em tom ameaçador afirmaram que voltariam para cobrar a dívida. Prevendo o pior, o vitimado acionou a Polícia por meio do Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e ficou aguardando a viatura na calçada. Nove minutos depois, antes mesmo da chegada da equipe policial, os dois primeiros denunciados retornaram à residência da vítima e passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra o vitimado, que ainda revidou, mas não atingiu seus algozes".

João Victor e Gustavo foram presos em flagrante, e os demais denunciados detidos por meio de cumprimento de mandado de prisão. Na época, com Gustavo foram apreendidos dois celulares e ele já tinha antecedentes criminais por roubo à pessoa, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.