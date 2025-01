Roubos no Ceará diminuem 16% em 2024 e apresentam o menor número desde 2015

Enquanto o número de homicídios aumentou 10% no Ceará em 2024, na comparação com 2023, outro índice importante para a sensação de segurança da população teve queda. Os números de roubos diminuíram 16% no Estado, no ano passado, na comparação com o ano anterior, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

35.657 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) - denominação para englobar os roubos em geral - foram registrados em todo o Estado, em 2024. Uma média de 97 casos por dia. A queda foi de 16,3%, já que o ano de 2023 teve 42.607 crimes - uma média de 116 casos por dia.

Esse foi o menor número de roubos registrados pela SSPDS desde o início da atual contagem de CVPs, em 2015. O menor número, na série histórica, era de 2023. Os dados de 2014 para trás utilizavam outra metodologia.

Confira os números de roubos dos últimos 10 anos no Ceará:

2015 - 60.964 roubos

2016 - 72.661 roubos

2017 - 76.047 roubos

2018 - 64.513 roubos

2019 - 49.579 roubos

2020 - 53.956 roubos

2021 - 48.141 roubos

2022 - 45.930 roubos

2023 - 42.607 roubos

2024 - 35.657 roubos

A Secretaria da Segurança Pública creditou a redução do índice, em seu site, a "investimento em tecnologia, recursos humanos e estratégias direcionadas por indicadores da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp)".

"O governador (do Ceará) Elmano de Freitas investiu em mais recursos humanos, recursos materiais, tecnologia, aumento nas gratificações, o que permitiu que pudéssemos dar mais condições de trabalho aos nossos profissionais, implementando inclusive programas específicos como o Meu Celular, o que proporcionou a recuperação de mais 5.500 celulares; o Moto Segura e o Segurança no Ponto. Adotamos diagnósticos, por meio da Supesp; utilizamos tecnologia e realizamos uma distribuição inteligente dos recursos policiais para chegar a esse resultado", complementou o secretário da SSPDS, Roberto Sá.

Veja também Segurança Após três anos sem crescimento, número de mortes violentas no Ceará aumenta mais de 10% em 2024 Segurança Força Integrada prendeu 165 foragidos e apreendeu R$ 20 milhões em combate ao crime organizado no Ceará em 2024

Recorde em todas as macrorregiões do Estado

Os dados de CVPs da SSPDS mostram ainda que as quatro macrorregiões do Estado - Capital, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Interior Norte e Interior Sul - também tiveram, em 2024, o menor número de roubos desde 2015.

Em Fortaleza, foram registrados 25.085 roubos, no ano passado. Em 2023, foram 29.121 casos. A redução foi de 13,8%. Na RMF, a redução foi de 23,2% em um ano: o número caiu de 7.253 crimes, em 2023, para 5.567, no ano seguinte.

26,3% foi a redução de Crimes Violentos contra o Patrimônio no Interior Sul - a menor registrada em uma macrorregião do Ceará. No ano passado, foram 2.263 casos; e no ano anterior, 3.074 crimes.

Já o Interior Norte apresentou uma redução de 13,2% nos números de CVPs. O índice saiu de 3.159 crimes, em 2023, para 2.742 casos, em 2024.