Veículo que teria sido usado por suspeitos de matar subtenente é apreendido em Fortaleza

O veículo que teria sido utilizado na morte do subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Francisco Ricardo Silveira Neto foi apreendido, nessa quinta-feira (16), no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. A informação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em nota.

Conforme a pasta, o carro tem placa clonada e foi submetido à perícia.

Um jovem de 18 anos, identificado por Ítalo Gabriel Barreto, foi preso em flagrante suspeito de participação no crime, na quarta-feira (15), mesmo dia em que o policial militar foi assassinado.

A prisão dele foi convertida em preventiva pelo Poder Judiciário. O suspeito foi preso duas vezes no ano passado e solto pela Justiça Estadual, em ambas as ocasiões.

"As investigações, que estão a cargo da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), seguem no intuito de identificar e capturar outros suspeitos do crime", informou a SSPDS.

PM foi morto a caminho do trabalho

O subtenente Francisco Ricardo Silveira Neto, de 51 anos, foi assassinado com tiros e uma facada, durante o trajeto para o trabalho, na última quarta-feira. O PM pilotava uma motocicleta, quando foi atacado por criminosos, no bairro Pirambu.

Segundo a Associação dos Profissionais da Segurança (APS), o subtenente Ricardo foi "cruelmente atacado por criminosos armados, perdendo a vida de forma covarde".

Equipes da Polícia Militar, da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e da Polícia Civil estiveram no local. A Polícia Militar reforçou o policiamento ostensivo na região.

O PM ingressou na Corporação em 6 de setembro de 1994 e estava lotado no Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur). "O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição", declarou a Polícia Militar, em nota.

