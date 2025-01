Namorada de olheiro do PCC é presa por suspeita de ajudá-lo a fugir após assassinato de delator

A Polícia Civil do Estado de São Paulo prendeu a namorada do homem apontado como olheiro do assassinato do empresário Vinícius Gritzbach, conhecido como "delator do PCC", no Aeroporto de Guarulhos, em novembro do ano passado. A prisão aconteceu nessa quinta-feira (16), em Itaquera, zona leste de São Paulo. A mulher de 28 anos foi autuada por tráfico de drogas.

Segundo informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, Jackeline Leite Moreira era responsável por comercializar as drogas de posse do namorado.

De acordo com as investigações, a modelo teria ficado com o celular de Kauê Amaral Coelho, que está foragido, sendo apontado como o olheiro do PCC que indicou a vítima aos assassinos no aeroporto. O aparelho foi apreendido, e a Polícia vai tentar recuperar as informações dele. Em depoimento, Jackeline disse que não tinha um relacionamento com Kauê e que não está envolvida no assassinato de Gritzbach.

A namorada do olheiro foi presa na mesma operação da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que resultou na prisão de 15 policiais supostamente envolvidos na morte de Gritzbach. Um deles sendo foi o cabo Denis Martins, apontado como um dos atiradores. Os PMs foram anteriormente apontados por Gritzbach como ligados ao PCC, acusados de lavar dinheiro para a organização criminosa.

Quem é Jackeline Moreira?

Jackeline Moreira, 28 anos, é modelo, empresária e bacharela em Direito. Com cerca de 11 mil seguidores no Instagram, ela compartilha conteúdos relacionados à moda e à beleza.

Nas redes sociais, não há menções ao seu relacionamento com Kauê Amaral.

