Influencer Ianka Cristini, presa em investigação do Jogo do Tigrinho, pede cinta modeladora na cadeia: 'Fiz cirurgia'

A influenciadora digital Ianka Cristini, presa por suspeita de integrar um esquema criminoso do jogo de azar Fortune Tiger, conhecido como Jogo do Tigrinho, pediu à Justiça para usar cinta modeladora na penitenciária. A empresária usou como justificativa uma cirurgia estética que realizou recentemente, que ainda estaria em processo de recuperação e cicatrização. O uso do acessório é indicado em casos pós-cirúrgicos.

O pedido da influencer foi feito durante sua primeira audiência de custódia, após ser detida pela Operação Lance Final, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), coordenado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). De acordo com a revista Quem, a solicitação de Cristini foi concedida pelo juiz na audiência.

Em imagens que circularam nas redes sociais nesta quinta-feira (16), Ianka aparece respondendo questões da promotoria e explica a necessidade do uso da cinta.

"Eu, recentemente, fiz cirurgia, estou cheia de cinta. Eu não sei se vou poder ficar com a cinta lá [na cadeia], mas não posso tirar, porque a cirurgia foi recente. Agora, é fazer procedimento pra cicatrização, que é laser, drenagem, não está totalmente cicatrizado", afirmou a influencer.

Veja também País Casal de influenciadores é preso por suspeita de esquema criminoso com Jogo do Tigrinho em Santa Catarina Segurança Casal de influenciadores preso em Fortaleza por ligação com Jogo do Tigrinho é solto pela Justiça

Investigação

A influenciadora digital Ianka Cristini e o marido dela, Bruno Martins, foram presos na última terça-feira (14), em Santa Catarina, por suspeita de integrar um esquema criminoso do jogo de azar Fortune Tiger, conhecido como Jogo do Tigrinho. Além do casal, uma assessora de Ianka também foi presa.

O trio foi detido em na operação "Lance Final", do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), coordenado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). Na ação, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva.

Cristini tem mais de 15 milhões de seguidores, juntando duas redes sociais. A influenciadora se apresenta como "multimilionária aos 28 anos" e promete aos seguidores ganhos sem sair de casa. Já Bruno tem quase 600 mil seguidores no Instagram.

O Ministério Público de Santa Catarina detalhou o modus operandi dos suspeitos. No esquema criminoso, os investigados faziam simulações falsas de ganhos exorbitantes por meio de jogos de azar, em especial o Jogo do Tigrinho.

Assim, incentivavam os seguidores a se cadastrar e fazer apostas. De acordo com a publicação, eles ganhavam uma vantagem indevida das seguintes formas: a cada cadastro realizado e por porcentagem do valor apostado e perdido. "O que eu faturo no mês é o que eu levaria 40 anos", diz ela em uma das publicações.