Modelo cearense denuncia violência doméstica em apartamento na área nobre de Fortaleza

A modelo Lara Bezerra de Menezes denunciou nas redes sociais, nessa segunda-feira (13), ter sido vítima de violência doméstica praticada pelo então companheiro, no apartamento dele, localizado no bairro Meireles, zona nobre de Fortaleza. Na postagem, a jovem, que é sobrinha do ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, mostra hematomas resultados de empurrões e agressões físicas.

"Tô aqui mais por algumas pessoas... Por mulheres, por mim, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha família e pra tentar impedir e alertar pra não acontecer com mais ninguém, ou tentar diminuir isso, porque já basta", começa a modelo.

Conforme o boletim de ocorrência (B.O.), ao qual o Diário do Nordeste teve acesso, o caso aconteceu na madrugada do último domingo (12), quando o casal chegou ao endereço do homem após uma festa. Os dois teriam entrado em atrito após Lara se recusar a responder uma pergunta do homem. Alterado após o uso de maconha e de bebida alcoólica, ele teria solicitado que a moça fosse para o quarto, no segundo andar da residência.

Ao negar o pedido, a jovem relatou às autoridades que o então namorado a empurrou, fazendo-a bater a cabeça contra a escada. Ao levantar e seguir para o cômodo, como desejado pelo rapaz, ela ainda teria recebido um soco na região das costelas e um tapa em cada ombro, além de ter o cabelo puxado e ser xingada.

Depois das agressões, Lara tentou deixou o local, mas foi impedida pelo companheiro. Apesar de gritar por socorro, nenhum vizinho interveio. Então, ela enviou uma mensagem pedindo ajuda a uma amiga, que foi buscá-la no endereço, acompanhado de um irmão da modelo.

Em nota nesta terça-feira (14), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso de "lesão corporal no contexto de violência doméstica" é investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM Fortaleza). A unidade realiza diligências para elucidar o caso. Ao denunciar o caso, Lara solicitou uma medida protetiva de urgência contra o então companheiro.

Relacionamento abusivo

No Instagram, Lara detalhou que, desde o início do namoro, o companheiro demostrava comportamentos tóxicos e possessivos, principalmente após consumir álcool.

"As pessoas ao meu redor sempre me alertavam, mas eu pensava: 'não vai acontecer isso de novo, ele melhorou, ele me prometeu. Foi a bebida, foi um surto.' Ao mesmo tempo, falava: 'meu Deus, a única coisa que falta é ele me machucar, me bater. E depois só [falta] me matar, né?'", disse a modelo.

Em seguida, ela relembrou o feminicídio da vereadora de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, morta pelo companheiro em 2023, no município da Região do Cariri. "Perdi uma amiga assim, feminicídio, que o namorado matou. E houve sinais e ninguém fez nada".

Nos comentários da publicação, diversos internautas demostraram apoio à jovem. "Que a justiça seja feita", escreveu uma usuária. "Que seu desabafo encoraje outras mulheres também a sair de relações abusivas para que não chegue a esse ponto", disse outra.

"Digo e repito, ele destruiu minha cabeça, talvez até uma parte da minha vida, mas não vou mais expor. Espero que a justiça seja feita!", concluiu em stories.

