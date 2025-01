Polícia conclui inquérito e indicia suspeito pela morte do subtenente no Pirambu; PM foi atingido por 22 disparos

A Polícia Civil do Ceará concluiu o inquérito que apura a morte do subtenente Francisco Ricardo Silveira Neto, 51, assassinado no Pirambu. Conforme o relatório final, assinado nessa sexta-feira (24), o primeiro suspeito a ser preso pelo crime, Ítalo Gabriel Barreto, foi indiciado por homicídio qualificado.

A investigação deve continuar, "de modo a se chegar à autoria delitiva em sua integralidade". A reportagem também teve acesso ao laudo cadavérico do corpo da vítima. No documento consta que o PM foi atingido por 22 disparos de arma de fogo, além da faca cravada na nuca.

O policial estava a caminho do trabalho, quando foi abordado por, pelo menos, quatro homens armados, segundo o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Ricardo Pinheiro, em entrevista ao Diário do Nordeste. A perícia encontrou 11 perfurações no colete balístico da vítima.

Familiares do subtenente disseram que o militar nunca havia se queixado de ter sido ameaçado na região do Grande Pirambu

Nessa sexta-feira (24), um segundo suspeito envolvido no assassinato foi preso. Ainda não há informações sobre o papel de Francisco Cleiton Galdino da Silva, o 'Keke', na ação criminosa. No entanto, segundo o delegado, a Polícia chegou até a identificação deste segundo suspeito usando uma nova ferramenta da Pefoce.

Com o avançar do inquérito identificamos o veículo usado no crime, esse veículo foi roubado dias antes e usado no crime. Realizando exames no carro, com auxílio da Pefoce, foi possível identificar esse outro indivíduo. Se ele atirou, se ele dirigiu o veículo, não temos ainda essa resposta. Em relação aos demais, o inquérito deve avançar, com os meios de provas, com as apreensões, para podermos identificar demais. x Ricardo Pinheiro Ricardo Pinheiro

Além do veículo, celulares apreendidos devem passar por perícia: "temos ainda muito trabalho a ser feito", complementou o delegado.

MOTIVAÇÃO DO CRIME

No último dia 17 de janeiro, o Diário do Nordeste publicou reportagem com informações detalhando o que pode ter motivado a morte violenta contra o subtenente. Uma das linhas de investigação é que o PM foi assassinado em um crime planejado a mando de um líder do Comando Vermelho (CV).

Membros da facção já acompanhavam a rotina da vítima e sabiam que horas o PM sairia para o trabalho.

Conforme documentos da investigação que a reportagem teve acesso, o subtenente foi 'decretado' em vingança contra Igo Jefferson Silva de Sousa, o 'Igo Negão', um PM apontado como chefe de milícia na região do Pirambu.

O diretor do DHPP afirma que esta é uma versão que, segundo os policiais militares que prenderam Ítalo Barreto, o suspeito teria dito ao ser preso, "mas quando ele foi interrogado já na delegacia, ficou em silêncio".

"Existe, de fato, um conflito entre alguns policiais e uma facção local lá. Tivemos algumas ocorrências e estamos apresentando respostas, trabalhando em cada caso concreto. A gente espera que com o avançar da investigação, confirmemos ou não a informação", disse o delegado.

REQUINTES DE CRUELDADE

O subtenente estava a caminho do trabalho, por volta das 4h, quando foi abordado pelos criminosos. Ele residia no Pirambu e estava em uma motocicleta, que não foi levada pelos homicidas.

Quando policiais chegaram ao local para atender a ocorrência, ainda se depararam com uma faca cravada na nuca do subtenente. Ítalo teria dito a um PM que a faca cravada "se deve ao modus operandi do que ele chamou de 'Tropa do Açougueiro', fazendo referência ao uso de instrumento perfuro-cortante na prática de homicídios ou, pelo menos, para a deixar o recado sobre quem cometeu o ato".