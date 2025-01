Um homem de 24 anos foi preso, nessa terça-feira (21), por suspeita de comercializar drogas pelas redes sociais em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Ele também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo.

Conforme informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o suspeito anunciava a venda de drogas por meio de um aplicativo de troca de mensagens. A situação chegou ao conhecimento dos policiais.

Após um cerco na residência do homem, os agentes entraram no local com a autorização da companheira dele. Durante as buscas, foram encontrados um revólver e 10 munições calibre 38 em uma guarda-roupa de um dos quartos, 85 g de maconha, uma balança de precisão e um caderno de anotações com informações sobre o tráfico, de acordo com a Polícia.

O suspeito é morador do bairro Betolândia. Ainda segundo PMCE, ele havia se mudado de Mauriti para Juazeiro do Norte, tendo outras duas passagens por tráfico de drogas.

O homem foi levado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, unidade local da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), e está à disposição da Justiça.