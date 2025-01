Dois homens são encontrados mortos com marcas de tiros em imóvel abandonado, em Fortaleza

Dois homens foram encontrados mortos em um imóvel abandonado localizado em uma área de matagal no bairro Mondubim, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (22). Eles tiveram perfurações causadas por tiros de arma de fogo, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

As vítimas ainda não foram identificadas formalmente, mas a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local para recolher os corpos e iniciar os trabalhos periciais.

Veja também Segurança Advogada acusada de chefiar facção no Ceará viola prisão domiciliar, mas Justiça mantém o benefício Segurança Extorsão, agressões e flagrante forjado: PMs são condenados a 28 anos de reclusão após crimes no bairro Ellery Segurança Novo analisador genético da Pefoce com tecnologia avançada processa até 384 amostras de DNA ao mesmo tempo

Duplo homicídio será investigado

Agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), também foram acionados para atender a ocorrência nesta manhã.

Conforme a SSPDS, a 9ª Delegacia do DHPP está a cargo das diligências para desvendar as circunstâncias do crime e localizar os suspeitos do duplo homicídio.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.