Novo analisador genético da Pefoce com tecnologia avançada processa até 384 amostras de DNA ao mesmo tempo

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) agora conta com um analisador genético de alta tecnologia, capaz de processar até 384 amostras de DNA simultaneamente. O Spectrum, como é chamado o equipamento, adquirido pelo governo estadual, foi entregue nesta quarta-feira (22).

Segundo divulgou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), o analisador genético contribui para maior rapidez e precisão nas análises, especialmente em casos de homicídios, crimes sexuais, identificação humana e casos complexos.

“Esse equipamento é o único existente no Brasil, e foi validado pelo FBI dos Estados Unidos. Nós já tínhamos um equipamento com boa qualidade, e agora aumentamos mais essa qualidade. O que nos permite ter celeridade, um grande ganho, e mais qualidade na informação produzida. O trabalho da Perícia Forense e da Polícia Civil será muito mais acelerado. A investigação fica muito mais favorecida”, destacou o governador Elmano de Freitas (PT), ao realizar a entrega.

Também foram entregues investimentos no setor de balística, obras de ampliação do setor de engenharia (o que proporcionou a implantação de um laboratório para análise de vestígios e processamento de imagens de locais de perícia), além de um drone, scanners para detecção de matérias em estruturas de edificações, decibelímetros e equipamentos de papiloscopia.



“São equipamentos muito importantes, com investimento [total] de mais de R$ 2 milhões. Somando mais de R$ 15 milhões que nós já investimos só em equipamentos para a Perícia Forense do Ceará, para que nossos peritos e peritas possam elucidar situações, identificar corpos, favorecer as investigações criminais e garantir laudos mais modernizados possíveis. Provas robustas e seguras são muito importantes para o Sistema de Justiça do Ceará, especialmente para o Sistema de Segurança Pública”, acrescentou o governador.



O Titular da SSPDS, Roberto Sá, também falou sobre o ganho em qualidade técnica das provas no combate ao crime e à dedicação à impunidade. “Há uma integração muito forte entre a Polícia Judiciária com a Perícia Forense. Esse equipamento vai dar mais qualidade e velocidade na resposta que a nossa sociedade espera, e que o nosso Judiciário e Ministério Público precisam no sentido de oferecer a denúncia e fazer a condução”, disse.

Ainda de acordo com a pasta, o diferencial do Spectrum é sua capacidade de analisar, com alta sensibilidade e confiabilidade, amostras degradadas, um aspecto crucial para o avanço das investigações, principalmente em amostras coletadas de local de crime, casos coletados de vítimas de crimes sexuais e casos envolvendo corpos em estado de putrefação, carbonizados, ossadas ou outros vestígios em condições extremas de degradação biológica.



“O DNA é uma amostra muito versátil, está presente em diversas cenas, locais de ocorrência. O equipamento anterior tinha uma sequência de realização de exames que demorava até 12 horas para sair uma placa com 96 amostras. O novo funciona com quatro placas ao mesmo tempo e possibilita que uma amostra seja inserida nessa fila virtual, onde pode ser processado resultado de oito amostras em até 20 minutos”, detalhou o perito-geral Júlio Torres.