Suspeito de integrar CV e participar de morte de PM no Pirambu é preso

Policial estava a caminho do trabalho e teve faca cravada na nuca.

Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
modinha suspeito de matar pm preso por policiais do dhpp.
Legenda: 'Modinha' foi preso no bairro Jacarecanga, nesta quarta-feira (29).
Foto: Reprodução

Mais um suspeito de participar da morte do subtenente Francisco Ricardo Silveira Neto, 51, assassinado no Pirambu, foi preso. Lucas Flávio de Sousa Ferreira, o 'Modinha', foi capturado por policiais civis na manhã desta quarta-feira (29), em Fortaleza.

'Modinha' é o sexto preso pelo crime ocorrido no início deste ano. Há informação que o homem é membro da facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV) e aliado de Carlos Mateus da Silva Alencar, o 'Skidum' ou 'Fiel', um dos criminosos mais procurados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e um dos alvos da megaoperação deflagrada em comunidades no Rio de Janeiro, nessa terça-feira (28).

Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram o mandado de prisão expedido pela 5ª Vara do Júri do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A reportagem apurou que 'Modinha' foi encontrado no bairro Jacarecanga.

O processo principal acerca do homicídio do subtenente segue em segredo de Justiça

POLICIAL FOI MORTO A CAMINHO DO TRABALHO

O subtenente foi morto durante trajeto de motocicleta ao trabalho, no dia 15 de janeiro de 2025. Francisco tinha saído há pouco de casa e se encaminhava para cumprir expediente reforçando o policiamento na Avenida Beira-Mar.

A perícia encontrou 11 perfurações no colete balístico da vítima.

colete
Legenda: O PM usava colete quando foi atingido
Foto: Reprodução

O primeiro preso e indiciado pelo homicídio foi Ítalo Gabriel Barreto. Em seguida, policiais prenderam Francisco Cleiton Galdino da Silva, o 'Keke'.

Quando policiais chegaram ao local para atender a ocorrência, ainda se depararam com uma faca cravada na nuca do subtenente. 

Ítalo teria dito a um PM que a faca cravada "se deve ao modus operandi do que ele chamou de 'Tropa do Açougueiro', fazendo referência ao uso de instrumento perfuro-cortante na prática de homicídios ou, pelo menos, para deixar o recado sobre quem cometeu o ato".

O policial teria sido assassinado em um crime planejado a mando de um líder do Comando Vermelho (CV). Conforme documentos da investigação que a reportagem teve acesso, o subtenente foi 'decretado' em vingança contra Igo Jefferson Silva de Sousa, o 'Igo Negão', um PM apontado como chefe de milícia na região do Pirambu.

Na época do crime, a Associação dos Profissionais da Segurança (APS), divulgou nota ressaltando que o subtenente foi "cruelmente atacado por criminosos armados, perdendo a vida de forma covarde".

 

