Ex-policial militar é assassinado a tiros no bairro Pirambu, em Fortaleza

Um ex-policial militar foi assassinado a tiros, no bairro Pirambu, em Fortaleza, na tarde desta sexta-feira (11). A reportagem apurou que a vítima é o ex-PM José Sebastião Ribamar Guimarães Gonçalves, de 62 anos, conhecido como 'Canário'. Equipes estão em diligências pelos suspeitos do crime.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o ex-agente foi expulso dos quadros da Polícia Militar, em janeiro de 2013, "por cometimento de ato incompatível com a função militar estadual, violando assim, os deveres militares estaduais".

Ainda conforme a Pasta, 'Canário' possuía antecedente criminal por homicídio doloso.

Ex-PM iria a julgamento

José Sebastião iria a julgamento, no próximo dia 21 de outubro, na 1ª Vara do Júri de Fortaleza, por uma tentativa de homicídio contra um jovem de 17 anos, ocorrida no bairro Cristo Redentor, na Capital, no dia 8 de abril de 2010.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), apresentada no dia 10 de setembro de 2010, o então PM estava de folga e armado, quando abordou um grupo de jovens que confraternizava em via pública.

Alguns jovens correram, mas um rapaz de 17 anos foi atingido por um tiro no olho. Testemunhas ainda afirmaram à Polícia que o acusado chutou a vítima, que sofreu "lesões gravíssimas, por muito pouco não sucumbindo", de acordo com o MPCE.