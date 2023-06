Suspeitos de pesca ilegal de lagosta são detidos em Caucaia, na Grande Fortaleza

A Polícia Militar do Ceará prendeu, na manhã dessa sexta-feira (9), quatro homens suspeitos de praticar pesca ilegal de lagosta, na foz do rio Ceará, no município de Caucaia.

Com o grupo foram encontrados, aproximadamente 182 kg de calda de lagosta, 5 mil metros de rede tipo cacoeira multifilamento e 5,9 mil metros de corda de náilon.

Os homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal e autuados conforme o artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais por pesca ilegal. Os nomes dos detidos não foram divulgados.

O material ilegal foi encaminhado para o Ibama e o pescado, doado para o programa Mesa Brasil, do Sesc.