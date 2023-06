Adolescente de 15 anos é morto ao sair de festa em Caucaia, na Grande Fortaleza

Um adolescente de 15 anos foi morto ao sair de uma festa, nesse sábado (10), na BR-222, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. A família de Micaias da Silva Costa Lima afirma que o assassinato foi motivado por uma disputa territorial entre organizações criminosas atuantes no Município.

À TV Verdes Mares, a família do garoto relatou que ele saiu de casa, no bairro Padre Júlio Maria, no início da noite, e foi com um grupo de amigos para uma praça no Planalto Caucaia. Depois, seguiu para o Capuan, onde estariam acontecendo celebrações em homenagem ao padroeiro da igreja matriz local.

Micaias, que estava acompanhado por um conhecido, foi surpreendido por um grupo de homens quando retornava para casa.

O pai da vítima, Rodolfo Lopes, detalhou à emissora que o adolescente foi atacado com pedradas e pauladas, em via pública, até a morte. O outro jovem conseguiu fugir.

Na última mensagem enviado ao responsável, por volta das 22h, o menino avisou que estava retornando para casa. Já na madrugada, a Polícia Militar entrou em contato com Rodolfo e informou que o corpo do filho foi encontrado em um matagal, no bairro Paumirim.

Além da corporação, uma equipe da Perícia Forense (Pefoce) foi acionada para retirar o corpo, reconhecido posteriormente pelo pai.

A motivação oficial do crime segue sendo investigada pela Polícia. Familiares e vizinhos suspeitam que o homicídio tenha sido provocado por disputa territorial entres facções criminosas.

O adolescente, que sonhava em ser jogador de futebol, tinha data marcada para deixar o Brasil e morar em Portugal, conforme os familiares. Ele morava com o pai há cerca de dois anos, e os dois planejavam ir juntos para a Europa.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso está sob averiguação do Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC). Ao contrário do que afirmou o pai, a pasta disse que o óbito foi provocado por disparos de arma de fogo.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (85) 3101-3360, o número de WhatsApp da Delegacia Metropolitana de Caucaia, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.

