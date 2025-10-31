Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

montagem de fotos de incêndio em van na avenida Bezerra de Menezes

Ceará

Van de transporte metropolitano pega fogo na Avenida Bezerra de Menezes; veja vídeo

Uma pane elétrica no veículo causou o incêndio, informou a AMC

Redação 10 de Setembro de 2025
Foto que contém placa de funcionamento 24 horas em lavanderia de Fortaleza

Negócios

Fortaleza que nunca dorme: quais negócios movimentam economia da cidade na madrugada?

Luciano Rodrigues 25 de Junho de 2025
parque rachel de queiroz, proteção ambiental, zona ambiental, veto, câmara municipal

PontoPoder

Evandro veta mudanças em áreas verdes de três bairros de Fortaleza; Câmara vai analisar o texto

Prefeitura ainda alterou leis sobre o zoneamento em outros três bairros, todas em vigor desde o fim do Governo Sarto

Ingrid Campos 29 de Abril de 2025

Ceará

Execução de laboratório de IA do IFCE da Bezerra de Menezes terá parceria com governo chinês e 90 dias de obras

Reforma na antiga sede da SSPDS também contempla restaurante estudantil

Lucas Falconery, Marcos Moreira 14 de Março de 2025
Talita Lopes

Segurança

Suspeito de atear fogo em ex-companheira em Fortaleza tem prisão convertida em preventiva

A vítima, de 34 anos, teve 80% do corpo queimado

Redação 13 de Junho de 2023
Talita Lopes

Segurança

Mulher sofre queimaduras graves após ser atacada por ex-companheiro; homem foi preso

Talita Lopes Falcão, de 34 anos, está internada com 80% do corpo queimado

Renato Bezerra e Ana Alice Guedes* 13 de Junho de 2023
Ônibus no local do acidente

Metro

Acidente com ônibus deixa moradores sem energia no bairro São Gerardo, em Fortaleza

Não havia passageiros no momento do acidente; relatos apontam que o motorista sofreu ferimentos leves

Redação 29 de Janeiro de 2022
Rua com duas ambulâncias do Samu e o carro utilizado pelos assaltantes

Segurança

Após série de assaltos em carro roubado, dois suspeitos são baleados e um é preso no São Gerardo

O trio estava dentro do veículo quando foi surpreendido por tiros disparados por uma pessoa ainda não identificada

Redação 18 de Dezembro de 2021
Policiais civis

Segurança

Pai é preso suspeito de estuprar a filha de 11 anos no bairro São Gerardo, em Fortaleza

A denúncia sobre o caso foi feita pela ex-companheira do homem, que o flagrou tentando abusar sexualmente da enteada dela

Redação 24 de Setembro de 2021
video

Segurança

Homem finge ser cliente e rouba joalheria em shopping de Fortaleza

O suspeito levou uma sacola com itens do estabelecimento. A Polícia Civil faz buscas para encontrá-lo

Redação 17 de Agosto de 2021
1 2 3