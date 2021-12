Após série de assaltos em carro roubado, dois suspeitos são baleados e um é preso no São Gerardo

Após cometerem uma série de assaltos a bordo de um veículo roubado, dois suspeitos foram baleados e um foi preso na noite deste sábado (18), na Rua Estefânia Mendes Mota, no bairro São Gerardo, em Fortaleza.

Segundo a Polícia, o trio roubou o carro de um motorista de aplicativo, na última quinta-feira (16). E, desde então, vinha utilizando o veículo para praticar vários assaltos.

A última ação foi registrada na noite deste sábado. Logo após roubarem um celular, os três homens foram surpreendidos por uma pessoa em uma moto, que disparou vários tiros contra o carro onde eles estavam. Testemunhas informaram aos policiais que essa pessoa, ainda não identificada, viu toda a ação.

Legenda: Trio estava dentro do carro roubado quando foram atingidos por diversos disparos de arma de fogo Foto: Rafaela Duarte/SVM

Placa clonada

Para não chamar a atenção da Polícia, os assaltantes ainda chegaram a clonar a placa do veículo do motorista de aplicativo. No interior do carro, a Polícia encontrou e apreendeu um revólver calibre 38, com munições, além de vários aparelhos celulares e outros objetos tomados de assalto.

Os dois suspeitos baleados foram socorridos e levados ao Instituto Doutor José Frota (IJF). Não há informações sobre o estado de saúde de ambos. O terceiro foi preso em flagrante. A ocorrência foi encaminhada para o 34º Distrito Policial, no Centro.

Quando foram atingidos pelos tiros, os assaltantes perderam o controle do carro e ainda colidiram com outro veículo estacionado na via. "Ele [suspeito] encostou o carro no meu e saiu arrastando. Eu estava dentro de casa e não sabia nem o que era. Escutamos muitos tiros, não deu pra contar", disse o proprietário, que preferiu não se identificar.