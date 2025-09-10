Van de transporte metropolitano pega fogo na Avenida Bezerra de Menezes; veja vídeo

Uma van do transporte metropolitano pegou fogo na Avenida Bezerra de Menezes, na altura da rua Olavo Bilac, no bairro São Gerardo, em Fortaleza. O incêndio envolvendo o veículo ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (10) e não deixou feridos, informou a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

O condutor do veículo relatou aos agentes de trânsito que a van apresentou uma pane elétrica e, em seguida, iniciou-se um "princípio de incêndio", segundo o órgão. O motorista conseguiu retirar todos os passageiros com segurança.

Veja vídeo

O Corpo de Bombeiros atuou no local e controlou as chamas. A faixa exclusiva para ônibus permanece bloqueada no trecho sentido São Gerardo/Centro e a AMC realizou o controle de tráfego na Av. Bezerra de Menezes, nas proximidades do número 2226, no bairro São Gerardo.

Com relação aos abrigos, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que realizará a avaliação dos danos e providenciará a substituição. Ainda conforme a Etufor, o veículo envolvido no acidente pertence à empresa Coottrece, de Caucaia.