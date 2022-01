Acidente com ônibus deixa moradores sem energia no bairro São Gerardo, em Fortaleza

O motorista de um micro-ônibus colidiu em um poste após perder o controle da direção, na madrugada deste sábado (29), na rua Mozart Gondim, no São Gerardo, em Fortaleza. Não há relatos de passageiros feridos. Contudo, moradores e comerciantes reclamam de transtornos devido à interrupção do fornecimento de energia na região.

O coletivo não transportava passageiros no momento do acidente. Testemunhas disseram que o condutor sofreu ferimentos leves e foi levado para uma unidade hospitalar. No entorno, casas e comércios ficaram sem energia e a rua foi interditada.

A colisão ocorreu por volta das 3h. A reportagem esteve no local às 10h e observou uma equipe da Enel. O Diário do Nordeste solicitou à distribuidora, por e-mail, a previsão de religamento e aguarda retorno.

Foto: Halisson Ferreira / SVM

O veículo da empresa Santa Maria, que fazia a linha 108, ficou parcialmente destruído. A reportagem também tentou contato com a companhia, por telefone, mas não conseguiu contato.

