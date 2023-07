Dois homens são presos pela Polícia Federal em Nova Olinda, no Ceará

Dois homens foram presos em ação da Força-Tarefa de Segurança Pública do Ceará (FICCO) em Nova Olinda, cidade do Interior do Ceará. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos nesse sábado (1º) e divulgados pela Polícia Federal neste domingo (2).

O primeiro a ser preso foi um homem de 58 anos, condenado por homicídio. A PF não detalhou como o crime aconteceu, nem quando o homem foi condenado.

O segundo preso é um homem de 32 anos, também com a identidade preservada. Ele responde por corrupção ativa e falsidade documental.

Os mandados foram expedidos, respectivamente, pela comarca de Nova Olinda e 7º Vara Criminal de Fortaleza. Os presos agora estão à disposição da Justiça Estadual do Ceará.

