Condenado por tráfico interestadual de drogas é executado a tiros no Interior do Ceará

Um homem condenado por tráfico internacional de drogas foi executado a tiros, por dois criminosos, no Município de Missão Velha, no Interior do Ceará, na manhã desta terça-feira (18).

Fabrício Guedes da Silva, de 41 anos, trabalhava em um estabelecimento comercial de sua propriedade, quando foi surpreendido pelos assassinos, que entraram no local e efetuaram vários disparos contra ele. Em seguida, a dupla fugiu.

Veja vídeo da ação criminosa

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou, em nota, que "a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial, no Centro da cidade, e chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu".

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE), através da Delegacia Municipal de Missão Velha, investiga o caso. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foi acionada para a ocorrência e colabora nas diligências iniciais, para chegar à autoria e à motivação do crime.

Segundo a SSPDS, "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3542-2902, da Delegacia Municipal de Missão Velha".

"As informações também podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos", completou a nota.

Transporte de drogas por helicóptero

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social detalhou que Fabrício Guedes da Silva tinha passagens pela Polícia por homicídio doloso, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Fabrício e outras duas pessoas foram condenadas pela 2ª Vara da Comarca de Acopiara, da Justiça Estadual, a 17 anos de prisão, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em maio de 2014.

Outro condenado pelos crimes foi o piloto e ex-militar da Aeronáutica Brasileira, José Tadeu dos Santos, que concedeu entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste em que afirmou que ele "era o arquivo vivo do tráfico internacional de drogas".

O grupo tinha sido preso pela Polícia Civil em 2013, no Município de Acopiara, durante a Operação Anaconda, por suspeita de transportarem drogas em um helicóptero do Paraguai para o Ceará.

