Quatro policiais civis são mortos por colega da corporação em delegacia regional

Quatro policiais civis foram mortos a tiros na madrugada deste domingo (14), dentro da Delegacia Regional de Camocim, no interior do Ceará. Os agentes de segurança foram surpreendidos por um colega da corporação que estava de folga e invadiu o local efetuando os disparos. Três deles teriam sido atingidos no alojamento e outro, na porta da unidade.

Após cometer os crimes, o policial fugiu em uma viatura da delegacia e abandonou o veículo em uma unidade de saúde da região. Depois disso, o suspeito, que não teve sua identidade revelada oficialmente até o momento, se entregou e permanece preso no quartel da Polícia Militar na cidade.

Em nota de pesar, a Polícia Civil do Ceará lamentou o episódio e informou que a delegacia de Camocim está isolada e passa por perícia. "Neste momento de dor e tristeza, a Polícia Civil reforça que todo o aparato da instituição encontra-se disponível para os familiares e amigos das quatro vítimas, que são homens honrados que tanto contribuíram no combate à criminalidade no Ceará", comunicou a corporação.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), também em nota, se solidarizou com os familiares e amigos das vítimas e afirmou reconhecer os "relevantes serviços prestados à sociedade cearense pelos policiais civis".

O Diário do Nordeste também buscou a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) para tratar do assunto e aguarda retorno da pasta.

Vítimas

Dos quatro mortos, três eram escrivães da delegacia — Antônio Cláudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira — e um, inspetor — Gabriel de Souza Ferreira.