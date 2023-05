Abordagem policial na Sapiranga, em Fortaleza, gera revolta entre moradores; CGD investiga

Uma abordagem policial gerou revolta entre moradores do bairro Sapiranga, em Fortaleza, na madrugada da última quarta-feira (10), e acabou com feridos logo após agentes da Polícia Militar atenderem uma ocorrência de discussão familiar na região. A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) disse que determinou que o caso seja apurado. A PM, por sua vez, informou também que investiga a denúncia de excesso por parte dos militares.

Relatos divulgados nas redes sociais apontam que um dos policiais teria disparado balas de borracha em uma mulher, que acabou sendo atingida no braço. Ela seria familiar de um dos envolvidos na discussão inicial e aparece em um dos vídeos que repercutiu nas redes.

Em publicações, moradores mostraram indignação, afirmando terem sentido insegurança diante da posição adotada pelos policiais em meio à ocorrência.

Veja:

Discussão e tiros

Com a reação policial, um tumulto e discussão teria se iniciado, como também apontam publicações no Instagram e no Twitter. Moradores alegam que a postura adotada pelos agentes foi de violência, com o disparo de mais tiros de balas de borracha mesmo após a chegada.

Questionada pela reportagem sobre o caso, a Polícia Militar do Ceará divulgou nota afirmando que instaurou procedimento administrativo, que representa uma investigação preliminar, com objetivo de apurar os fatos divulgados nas redes sociais sobre a suposta abordagem no bairro Sapiranga.

Enquanto isso, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) apontou ter determinado investigações necessárias para apuração dos fatos na seara administrativa.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR