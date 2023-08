Falsos advogados e funcionários do TJDFT que aplicavam golpe dos precatórios são presos no CE

Dois suspeitos de aplicar o golpe dos precatórios em vítimas do Distrito Federal foram presos no Ceará nessa quarta-feira (2). De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), além das prisões, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no bairro Siqueira, em Fortaleza, e nos municípios de Maracanaú, Pacatuba e Itaitinga.

Os dois homens capturados, de 34 e 35 anos, se passavam por advogados e funcionários do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), e passavam a exigir dinheiro para a liberação dos precatórios.

Conforme as investigações, coordenadas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os suspeitos teriam acesso à relação de beneficiários que constavam na lista de precatórios do Estado.

Os suspeitos foram conduzidos para uma unidade policial, onde as ordens judiciais foram cumpridas. Eles estão à disposição da Justiça.

A ação ainda resultou na apreensão de diversos celulares e computadores.

