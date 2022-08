Irmãos presos na Av. Washington Soares roubaram e mataram empresário por vingança, diz SSPDS

Dois irmãos presos em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na Avenida Washington Soares, em Fortaleza, na tarde da última segunda-feira (8), são suspeitos de roubar e matar o empresário Anderson Luís Kowalski, de 46 anos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), "o crime teria sido motivado por vingança. Apurações iniciais apontam que a vítima teria uma dívida com um dos suspeitos. A PC-CE (Polícia Civil do Ceará) segue investigando a motivação do crime".

José Lucas Martins da Silva, de 23 anos, e Levi Martins da Silva, 19, teriam matado Anderson Kowalski com um objeto perfurocortante, no bairro Sabiaguaba. O veículo e pertences pessoais da vítima foram roubados, na ação criminosa.

Equipes do 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionadas e, com o apoio do Sistema Agilis e do Núcleo de Videomonitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), localizaram o veículo roubado, o que iniciou a perseguição.

Os suspeitos foram abordados na Avenida Washington Soares, em frente a um shopping. Com eles, foi apreendido o veículo da vítima, cartões de crédito, uma televisão e vários pares de tênis comprados após o roubo.

Os suspeitos foram levados à 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foram autuados por latrocínio. José Lucas, que já tinha passagem pela Polícia por crime ambiental, afirmou que pretendia se vingar da vítima por causa de uma briga que ela tinha tido com um familiar dele.

A SSPDS ressaltou que a população pode colaborar com informações, para a investigação, pelo número 181, do Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.

Anderson Luís Kowalski era proprietário de uma empresa produtora de eventos. Amigos deixaram mensagens de despedida ao empresário, nas redes sociais. "Amigo da vida e de todos os instantes, sempre com os braços abertos e sorriso largo. Assim será lembrado e honrado", publicou uma amiga.

