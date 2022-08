Polícia apreende cerca de três toneladas de fio de cobre; carga é estimada em R$ 100 mil

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou a prisão de dois suspeitos, na manhã desse domingo (7), que estavam com um caminhão transportando fios de cobre na rodovia CE-025, em Fortaleza. Nesta segunda-feira (8), após investigações, equipes chegaram a um sítio onde os detidos guardavam entre duas a três toneladas de fio de cobre.

O material apreendido é estimado em aproximadamente R$ 100 mil. Conforme o primeiro-tenente Deyvd Santos, do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE), os suspeitos identificados têm 34 e 23 anos, e foram levados para o 26º Distrito Policial, no bairro Edson Queiroz.

O sítio estava localizado em uma área de difícil acesso no bairro Sabiaguaba, em Fortaleza. "Nesse local, foram encontrados vários equipamentos, como alicates de cortes, makitas e formas para derreter o fio e pegar só o cobre, entre outras ferramentas", detalhou.

O material foi encaminhado ao 26º DP, e as autoridades policiais ficarão responsáveis por realizar o trâmite judicial.

Proprietário do sítio

Ainda conforme o primeiro-tenente do BPRE, o suspeito de 23 anos foi identificado como o proprietário do sítio. "As autoridades policiais estão tentando entrar em contato para saber a finalidade da locação e, assim, entrar nas diligências da Polícia Civil", acrescentou.

Os fios de cobre costumam ser derretidos para revender, causando prejuízos direto para a população, "porque a partir do momento que furtam esses fios, ficamos sem a iluminação pública, sem semáforos, e isso causa congestionamento enorme para toda sociedade", detalhou o policial.