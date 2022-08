Tatuador é assassinado a tiros dentro de estabelecimento comercial em Mauriti

Um tatuador, de 40 anos, foi assassinado, na manhã desse domingo (7), em um estabelecimento comercial situado na localidade de Palestina, município de Mauriti. José Renato dos Santos, conhecido como Renato Tattoo, foi morto com disparos de arma de fogo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem possuía passagens pelos crimes de trânsito, de lesão corporal dolosa e de periclitação da vida ou saúde.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local e coletaram indícios que subsidiarão os trabalhos policiais, conforme a pasta. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Mauriti, unidade responsável pelas investigações.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais na região. As denúncias podem ser feitas pelo (88) 3552.1181, da Delegacia Municipal de Mauriti.

As informações também podem ser repassadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

