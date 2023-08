Simone Mendes compartilha momento fofo da filha caçula nas redes sociais

A cantora Simone Mendes usou o Instagram, no domingo (20), para compartilhar um momento fofo da filha caçula, Zaya, de 2 anos, com os seguidores. A artista flagrou o momento que a menina tenta se maquiar com um batom vermelho da mãe.

“Você vem no seu quarto e se depara com isso aqui. O que você está fazendo aí, filha? Meu Deus, deixa eu ver”, pede ela, que depois ainda diz: “Nossa, ficou bonito”.

Além de Zaya, Simone também é mãe de Henry, de 8 anos. As duas crianças são filhas da artista com o empresário Kaká Diniz.

Carreira solo

Em agosto, completou um ano de Simone em sua carreira solo, sem a irmã, Simaria. Ao UOL, em entrevista recente, a artista disse que essa fase foi “desafiadora”. “Mas foi um ano lindo, com muitos presentes vindos do céu, dos meus fãs do Brasil inteiro. Isso tudo é carinho. Acho que o Brasil inteiro me colocou no colo”, disse ela.