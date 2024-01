Ivete Sangalo convida criança de sete anos da plateia para dançar no Festival da Virada de Salvador

Durante o Festival da Virada de Salvador, realizado na noite da passagem de ano, a cantora Ivete Sangalo surpreendeu o público do evento com um convite para um garoto da plateia. Ele puxou ao palco o pequeno Daniel Levi para dançar na Arena Daniela Mercury, na Orla da Boca do Rio.

A baiana cantava a música "Macetando" — lançada recentemente em parceria com a cantora Ludmilla — quando observou a criança dançando no meio da multidão que acompanhava o show e pediu que a produção dela colocasse o menino no palco.

Veja Daniel Levi no palco:

Daniel Levi "meteu dança", como falou Ivete, e levou o público ao delírio, além dos elogios da artista baiana.

Em entrevista à TV Bahia, afiliada da TV Globo, Daniel Levi contou que faz aniversário no mesmo dia de Ivete Sangalo, em 27 de maio. Ele pediu para mandar um beijo para familiares e contou que o desejo e maior maior sonho dele para 2024 é comprar uma casa para os pais, um celular e ser modelo.