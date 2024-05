Com síndorme rara, filho do cantor Zé Vaqueiro deixa o hospital pela primeira vez desde o nascimento

Diagnosticado com síndrome de Patau, Arthur, filho do cantor Zé Vaqueiro com a influenciadora Ingra Soares, estava internado na UTI neonatal desde o seu nascimento, em julho de 2023. Nesta quinta-feira(16), a mãe de Arthur compartilhou em suas redes sociais que ele deixou o hospital pela primeira vez, após nove meses internado.

"A fé em Deus é um farol que guia nossa vida e nos dá conforto e esperança em momentos difíceis. Ela fortalece nossa capacidade de superação e nos lembra que Deus sempre reserva as melhores coisas para nós. Sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Nosso milagre Arthur, em casa", publicou Ingra Soares.

A influenciadora compartilha diariamente em suas redes sociais a rotina de visitas do caçula no hospital. Ela, inclusive, já havia contado aos seguidores que estava fazendo cursos com profissionais da área da saúde para ter o conhecimento necessário e garantir o bem-estar da criança.

O cantor também compartilhou em seu story do Instagram o vídeo que mostra a esposa levando o pequeno para casa em uma ambulância e agradeceu a Deus pela alta do pequeno.

"Toda honra e glória a Deus. Ele sabe de tudo e está no controle. Vale a pena ser fiel. Uma nova fase se inicia na vida da minha família. Bem vindo a sua casa meu filho", escreveu o cantor.

Além de Arthur, Zé Vaqueiro e Ingra também são pais de Daniel. Ela ainda é mãe de Nicolly, de um relacionamento anterior.

Saúde de Arthur

Desde que Arthur nasceu, ele está hospitalizado devido a uma malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

A síndrome de Patau, que é uma doença genética, causa problemas de má formação no rosto, nos membros e nos sistemas nervoso, cardíaco e urinário.