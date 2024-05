Principal torcida organizada do Fortaleza apoia Marinho após choro: 'Carta de apoio ao nosso atleta'

Através de suas redes sociais, a Torcida Unida do Fortaleza (antiga TUF) declarou apoio ao atleta Marinho após episódio em que o atacante apareceu chorando no banco de reservas ao fim da partida do último domingo (12), contra o Botafogo, na Arena Castelão.

Na postagem, a organizada reconhece os esforços do atacante e diz que não se trata de "falta de compromisso, corpo mole ou extra campo irresponsável". Segundo os torcedores, é perceptível a entrega do atacante dentro de campo com a camisa tricolor.

"Nós queremos Disposição, Coragem e Atitude. Essa é uma Carta de apoio ao nosso atleta Marinho, uma das nossas principais cobranças aos jogadores, envolve a necessidade de ter compromisso com nosso clube, entrega dentro de campo, algo que percebemos no Marinho. É bem notório que o atleta não vive um bom momento técnico, mas também é claro que sua instabilidade em campo não é motivada pela falta de compromisso, corpo mole ou algo extra campo irresponsável, o que credencia nossa confiança e certeza que seu bom futebol com gols e assistências logo voltará. O Trabalho, mais cedo ou mais tarde, traz recompensa!" postou a torcida.

Veja post:

No empate por 1 a 1, contra o Botafogo, o atacante foi substituído no segundo tempo e foi vaiado pela torcida. No ano de 2024, o atleta já atuou em 24 oportunidades, onde fez dois gols e distribuiu duas assistências.