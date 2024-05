Após empate do Fortaleza com o Botafogo, Marinho chora no banco de reservas do Castelão

Marinho chorou sentado no banco de reservas da Arena Castelão após o empate do Fortaleza com o Botafogo, na noite deste domingo (12). O atleta permaneceu no local durante muito tempo. As equipes ficaram no 1 a 1 em jogo válido pela Série A. Pochettino e Danilo marcaram, respectivamente.

O atacante, substituído no segundo tempo, chegou a ser vaiado pela torcida. No entanto, respondeu as ações com aplausos. O atleta não vem numa boa fase. Diante do time carioca, recebeu oportunidade de Vojvoda. Ele fez boa jogada e deixou Kayzer apto a marcar, mas a defesa do Botafogo afastou o perigo.

O Leão volta a campo na quarta-feira (15), quando enfrenta o Boca Juniors em jogo da quinta rodada da Sul-Americana. Pela Série A, enfrenta o Athletico-PR o dia 18 de maio.