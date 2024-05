No Castelão, Fortaleza empata com o Botafogo e segue sem vencer como mandante na Série A

O Fortaleza ficou no empate de 1 a 1 com o Botafogo na noite deste domingo (12), na Arena Castelão. As equipes se enfrentaram em mais um jogo do Brasileirão. Pochettino e Danilo, respectivamente, marcaram os gols da partida ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Tricolor do Pici segue sem vencer como mandante na Série A e soma o quarto empates seguido na competição.

Como fica na tabela?

Com o resultado, o Tricolor do Pici está em 11º na tabela, com sete pontos somados. Já o Botafogo se mantém na terceira posição do torneio, com 10.

Próximos desafios

O Leão volta a campo na quarta-feira (15), quando enfrenta o Boca Juniors em jogo da quinta rodada da Sul-Americana. Pela Série A, enfrenta o Athletico-PR o dia 18 de maio. Já o Botafogo enfrenta o Universitario pela Libertadores na quinta (16).

Como foi o jogo?

O Fortaleza abriu o placar logo aos nove minutos. Breno Lopes recebeu a bola e avançou pelo meio. Ele encontrou Pochettino na direita, que chutou forte para abrir o placar na Arena Castelão. O Tricolor seguiu pressionando.

Aos 17', Kuscevic lançou a bola para Marinho, na direita. Ele cruzou na área para Pochettino. O camisa 7 ficou de frente para o gol e chutou, mas a zaga do Botafogo tirou a bola praticamente em cima da linha.

Botafogo tentou avançar do meio-de-campo, mas o Fortaleza apertou a marcação. O Leão respondeu com Kuscevic, que subiu para o cabeceio, mas a arbitragem deu impedimento. O time carioca teve boa chance com Romero, que cobrou falta e mandou por cima do gol de João Ricardo.

Em falha defensiva do Leão, o Botafogo recuperou a bola e puxou contra-ataque. Luiz Henrique tentou o chute, Titi desarmou. A bola sobrou para Jeffinho, que chutou e João Ricardo espalmou para fora. Aos 41', após cobrança de escanteio, Danilo Barcelos subiu sem marcação e deixou tudo igual no Castelão.

Breno Lopes ainda chegou com perigo ao ataque. Ele cruza para Marinho, que chuta na direção do gol. Kayzer tentou chegar para completar, mas não conseguiu. Assim, o placar seguiu 1 a 1 até o intervalo.

Legenda: Fortaleza soma quatro empates pela Série A. Foto: LC Moreira/SVM

No segundo tempo, o Fortaleza busca o ataque e leva perigo pelo lado direito, mas vacila na finalização. Não demorou e o Botafogo começou a se impor. Mateo Ponte cruzou a bola para Savarino, mas Kuscevic chegou no lance e tirou de cabeça.

Tricolor tentou avançar, mas a zaga alvinegra não permitiu. Em novo lance de perigo do time carioca, Júnior Santos buscou Savarino em cruzamento. O jogador tentou se recuperar no lance, mas João Ricardo fez a defesa e mandou a bola para escanteio.

Após receber cruzamento de Damián Suárez, Júnior Santos chutou de primeira e mandou para a linha de fundo. Savarino também teve chance. Ele mandou forte na direção do gol, a bola quicou e João Ricardo ficou com ela.

O Leão respondeu com Moisés, que aproveitou sobra de bola e chutou forte de fora da área, mas mandou por cima do gol. Em contra-ataque do Bota, Savarino acionou Júnior Santos novamente. O atacante chutou, mas viu o goleiro tricolor espalmar e afastar o perigo.

Depois de uma cobrança de escanteio para o Leão, Lucero cabeceou e fez o que seria o gol da virada tricolor. A arbitragem, no entanto, marcou impedimento e anulou o lance.

Após cobrança de escanteio de Hernández, Titi toca errado para trás. Júnior Santos chegou e ficou em dividida com João Ricardo. A bola sobrou para ele, que mandou para fora. Assim, a partida terminou em 1 a 1.

