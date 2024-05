Jogadores do Fortaleza usam coletes em homenagem a profissionais e voluntários que atuam no RS

Os jogadores do Fortaleza entraram em campo usando coletes da Defesa Civil com nomes das cidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Além de prestar solidariedade, o intuito também é homenagear os trabalhadores que têm ajudado nos resgastes das vítimas durante a tragédia. A ação realizada pelo Tricolor do Pici ocorreu antes da partida contra o Botafogo, na tarde deste domingo (12), na Arena Castelão, em jogo da Série A.

O uniforme do Leão também traz a chave pix da CUFA Brasil, para arrecadação de mais doações. Os atletas também mostraram uma faixa com a frase: "Você também pode ser um herói." O pedido de apoio também se repetiu na homenagem ao Dia das Mães, nas redes sociais do clube.

Através do Bem Tricolor, movimento de ação social do Fortaleza, o clube disponibilizou pontos de arrecadação de alimentos não-perecíveis em alguns pontos da Arena Castelão.

"Com sensibilidade e solidariedade, o Fortaleza chama a sua torcida e todo o Brasil para fazer doações para as vítimas do Rio Grande do Sul. Dessa maneira, decidimos homenagear, através do uso de coletes, os profissionais da Defesa Civil e os próprios gaúchos que estão salvando uns aos outros todos os dias nessa catástrofe. Também lembramos as cidades atingidas, pois é uma forma de dar apoio e força para toda a região afetada", ressaltou Marcel Pinheiro, diretor de Marketing do Leão.

O Fortaleza enfrenta o Botafogo em jogo do Brasileiro na tarde deste domingo (12), na Arena Castelão. Acompanhe em tempo real.