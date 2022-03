Fortaleza x Ferroviário: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

Chegou o momento de definição: vale vaga na final do Campeonato Cearense. Neste sábado (12), às 17h45min, Fortaleza e Ferroviário entrarão no gramado da Arena Castelão para decidir quem avança para a grande decisão do Estadual.

O Leão do Pici tem a vantagem de jogar pelo empate, já que venceu a partida de ida por 1 a 0, na última terça-feira (8). Qualquer vitória do Tubarão da Barra por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto triunfo coral por dois ou mais gols dá a classificação ao Ferrão.

História em jogo

Atual tricampeão, o Fortaleza tenta chegar na final pelo 5º ano consecutivo, já que desde 2018 chega na disputa pelo título. Naquela ocasião, foi derrotado pelo rival Ceará. Mas, desde então, deu o troco no Alvinegro e levantou a taça e, 2019, 2020 e 2021.

Já o Ferroviário tenta voltar a uma disputa de título após cinco anos. A última vez que o Tubarão da Barra esteve em uma final de Estadual foi em 2017, quando foi derrotado pelo Ceará e ficou com o vice-campeonato. Antes disso, o Ferrão só havia chegado na final em 2003, quando foi 2º colocado na disputa que teve o próprio Fortaleza como campeão.

Fortaleza

Legenda: Yago Pikachu está pendurado no Estadual Foto: Kid Junior/SVM

O técnico Juan Pablo Vojvoda não terá força máxima para a partida, já que não poderá contar com o volante Zé Welison, que não foi inscrito no Estadual.

Além dele, o lateral-direito Tinga e o atacante Valentín Depietri, que estavam no departamento médico por lesões musculares, são dúvidas. Assim como o volante Felipe, que realizava em transição após edema no músculo adutor da coxa esquerda.

De resto, Vojvoda não tem desfalques por suspensão, mas dois jogadores estão pendurados: o ala-direito Yago Pikachu e o meia Lucas Lima estão com dois cartões amarelos, cada, e se forem advertidos, não poderão jogar a primeira partida da final, caso o Leão avance.

Ferroviário

Legenda: Edson Cariús é esperança de gols no Ferroviário. No 1º jogo, ele foi muito marcado Foto: Kid Junior/SVM

Azarão no confronto, o Tubarão da Barra vai com força máxima para tentar surpreender. O time comandado pelo técnico Paulinho Kobayashi acredita que pode reverter o placar e chegar na decisão.

Para isso, a tendência é que o treinador repita a escalação e a formação que atuou na primeira partida da semifinal, quando o Ferroviário fez jogo equilibrado com o Fortaleza e até teve momentos de superioridade, no início.

A expectativa é na dupla de ataque, comandada por Wandson e Edson Cariús. O camisa 9 é o artilheiro da competição, com oito gols marcados, e esperança coral para balançar as redes do ex-clube.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Copa do Nordeste - 7ª rodada

Data: 12 de março de 2022

Hora: 17h45min

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: NordesteFC, SBT, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite e José Moracy de Sousa e Silva

Escalações

Fortaleza

Max Walef; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ronald, Jussa, Lucas Lima e Lucas Crispim; Moisés e Romero (Renato Kayzer) Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Ferroviário

Jonathan; Marquinho Carioca, Vitão, André Baumer e Alemão; Éder Lima, Dudu e Mauri; Breno, Wandson e Edson Cariús. Técnico: Paulinho Kobayashi