Fortaleza vence Ferroviário na Arena Castelão e está na final do Campeonato Cearense

O Fortaleza venceu o Ferroviário neste sábado (12) por 2 a 1, na Arena Castelão, e garantiu vaga na final do Campeonato Cearense 2022. Moisés e Matheus Vargas marcaram para o Tricolor do Pici, enquanto Edson Cariús descontou para o Tubarão da Barra.

Na decisão do Estadual, a equipe de Juan Pablo Vojvoda enfrentará o Caucaia - a Raposa Metropolitana empatou com o Iguatu e disputará a final do Cearense pela primeira vez na história. Os duelos serão disputados em 27 de março e 03 de abril. Horário e local serão divulgados posteriormente pela Federação Cearense de Futebol (FCF).

O jogo

O duelo entre Fortaleza e Ferroviário iniciou movimentando. A equipe coral necessitava da vitória para seguir sonhando com a vaga na final, mas viu o time de Juan Pablo Vojvoda abrir o placar aos 5 minutos com Moisés, após cruzamento de Yago Pikachu.

A vantagem na partida deu tranquilidade ao Fortaleza. As tentativas de fora da área tornaram-se rotina durante o 1° tempo. O Ferroviário, por sua vez, respondeu com Edson Cariús, aos 13 minutos, mas Max Walef salvou o Tricolor do Pici.

Sem conseguir penetrar na defesa adversário, o Ferroviário se viu obrigado a abaixar as linhas, enquanto esperava um erro do Fortaleza para contra-atacar, que não aconteceu. Lucas Lima e Moisés tentaram ampliar o marcador, mas não conseguiram obter sucesso.

A equipe coral voltou com alterações para o 2° tempo: Dudu e Breno saíram para as entradas de Emerson e Clisman. As substituições deram novo ânimo e ritmo ao Ferroviário, que chegou com perigo com Marquinho Carioca, aos 12 minutos, após assistência de Edson Cariús.

O atacante Cariús teve mais uma grande oportunidade na partida. Aos 19 minutos, recebeu livre no ataque, finalizou cruzado, mas o goleiro Max Walef, novamente, salvou o Fortaleza.

Na terceira oportunidade na partida, o atacante não desperdiçou e conseguiu superar Max Walef. Após cobrança de falta de Marquinho Carioca, Cariús cabeceou e balançou as redes para o Ferroviário.

A etapa final ficou movimentada entre as equipes: o Fortaleza teve grande chance com Renato Kayzer, mas o goleiro Jonathan salvou. Na sequência, Edson Cariús saiu cara a cara, mas não conseguiu finalizar com precisão.

Nos minutos finais, Matheus Vargas garantiu o Leão na final do Campeonato Cearense, após aproveitar cruzamento de Yago Pikachu e finalizar no canto de Jonathan.

Legenda: Matheus Vargas marcou o gol da classificação do Fortaleza contra o Ferroviário Foto: Kid Júnior / SVM

Ficha técnica | Fortaleza 2 x 1 Ferroviário

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 12/03/2022 (sábado)

Horário: 17h45 (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite e José Moracy de Sousa e Silva

Cartões amarelos: Marcelo Benevenuto e Felipe (Fortaleza) e Wandson e Alemão (Ferroviário)

Cartões vermelhos: N/A

Gols da partida: Moisés (5'1°T), Edson Cariús (28'2°T) e Matheus Vargas (44'2°T)

Escalação do Fortaleza: Max Walef; Landázuri, Benevenuto e Titi; Jussa, Ronald (Hércules), Lucas Lima (Matheus Vargas), Yago Pikachu e Lucas Crispim (Juninho Capixaba); Moisés (Renato Kayzer) e Robson (Felipe). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Escalação do Ferroviário: Jonathan; Marquinho Carioca, Vitão, André Baumer e Éder Lima; Alemão (Brunão), Dudu (Emerson) e Mauri; Breno (Clisman), Wandson (Gabriel Silva) e Edson Cariús. Técnico: Paulinho Kobayashi.