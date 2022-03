Caucaia empata com Iguatu e garante vaga na final do Campeonato Cearense

O Caucaia Esporte Clube é finalista do Campeonato Cearense pela primeira vez na história. Neste sábado (12), a Raposa Metropolitana confirmou a vaga ao empatar com o Iguatu em 1 a 1 (3x1 no agregado) no Estádio Morenão. Yuri Tanque abriu o placar, enquanto Otacílio Marcos empatou para o Azulão do Centro-Sul.

A equipe de Roberto Carlos enfrentará o vencedor de Fortaleza x Ferroviário na final do Estadual. A decisão do Campeonato Cearense está prevista para os dias 27 de março e 03 de abril. Data e horário serão divulgados posteriormente pela Federação Cearense de Futebol (FCF).

Desempenho na competição

Líder da 1ª fase do Campeonato Cearense, com 30 pontos conquistados, o Caucaia assegurou vaga direta na semifinal da competição. Em 16 partidas no Estadual, conquistou nove vitórias e sete empates, além de ter marcado 23 gols e ter sofrido apenas nove. Os atacantes Vanderlan e Vitinho são os artilheiros da Raposa Metropolitana, com cinco gols marcados.

Jogos do Caucaia no Campeonato Cearense

Caucaia 2 x 1 Pacajus (1ª rodada)

Ferroviário 1 x 1 Caucaia (2ª rodada)

Caucaia 2 x 0 Icasa (3ª rodada)

Caucaia 3 x 1 Crato (4ª rodada)

Atlético-CE 0 x 1 Caucaia (5ª rodada)

Iguatu 1 x 2 Caucaia (6ª rodada)

Caucaia 1 x 0 Maracanã (7ª rodada)

Pacajus 1 x 1 Caucaia (8ª rodada)

Caucaia 0 x 0 Ferroviário (9ª rodada)

Icasa 0 x 0 Caucaia (10ª rodada)

Crato 0 x 1 Caucaia (11ª rodada)

Caucaia 5 x 2 Atlético-CE (12ª rodada)

Caucaia 0 x 0 Iguatu (13ª rodada)

Maracanã 1 x 1 Caucaia (14ª rodada)

Caucaia 2 x 0 Iguatu (Semifinal)

Iguatu 1 x 1 Caucaia (Semifinal)